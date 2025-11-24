Guardiola se disculpa por confrontar al camarógrafo tras la derrota del Manchester City

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Pep Guardiola se disculpó por su enfrentamiento con un camarógrafo tras la derrota del Manchester City el fin de semana ante el Newcastle, afirmando el lunes que se siente "avergonzado".

El entrenador del City le quitó los auriculares al camarógrafo y pareció decirle algo directamente al oído tras el pitido final de la derrota por 2-1 en St James' Park.

Guardiola había mantenido una acalorada discusión con el capitán del Newcastle, Bruno Guimarães, y los árbitros del partido.

"Pido disculpas. Me siento avergonzado, me da vergüenza verlo. No me gusta", declaró Guardiola en rueda de prensa previa al partido del City en casa el martes contra el Bayer Leverkusen en la Champions League.

Guardiola añadió que se disculpó con el camarógrafo "después de un segundo".

"Soy quien soy; incluso después de 1000 partidos, no soy una persona perfecta. Cometí un gran error. Lo que es seguro es que defiendo a mi equipo y a mi club, eso es seguro".