Inician hoy el torneo de fútbol colegial en Punta Cana

La Copa Malta Morena 2026 enciende los motores con el enfrentamiento entre el Punta Cana International School y el Cap Cana Heritage a partir de hoy a las 9:30 de la mañana en Punta Cana. El torneo de fútbol interescolar más grande y esperado del calendario deportivo formativo dominicano, que este año presenta un formato consolidado y ampliado, reforzando su rol como plataforma de desarrollo para los jóvenes futbolistas del país tendrá la participación de alrededor 140 equipos de todo el territorio nacional.

" La Copa" anunció un rediseño competitivo con dos categorías oficiales —U15 y U18— buscando ofrecer una experiencia más amplia y competitiva, reforzando su estructura regional y nacional.

Este arranque en Punta Cana refuerza la presencia del torneo en la zona Este del país, extendiendo la celebración del fútbol escolar más allá de la capital y el Cibao, y dando visibilidad a futuras promesas del balompié dominicano en diferentes rincones del territorio nacional.

Se jugará bajo las reglas del fútbol 11 vs 11, los participantes de ambas categorías —U15 y U18, tanto en ramas masculina como femenina— disputarán partidos que combinan desarrollo técnico, espíritu competitivo y valores deportivos. La estructura por regiones (Cibao, Gran Santo Domingo y Este) permitirá que cada escuela represente con orgullo a su comunidad educativa rumbo a las fases finales. Organizadores, entrenadores y familias han mostrado entusiasmo por este inicio, que además de competencia deportiva constituye un espacio de convivencia, disciplina y aprendizaje para las nuevas generaciones.

Los organizadores destacaron que estas modificaciones responden a un plan de largo plazo orientado a fortalecer la plataforma deportiva, asegurar la continuidad del talento escolar en fútbol.