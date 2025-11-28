Irán boicotea sorteo del Mundial alegando restricciones de visado para dirigentes del fútbol

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Irán ha decidido boicotear el sorteo del Mundial 2026 en Washington la próxima semana debido a que Estados Unidos negó visas a miembros de su delegación, informó el viernes la agencia estatal de noticias IRNA.

La agencia citó al portavoz de la federación iraní de fútbol, Amir-Mahdi Alavi, quien afirmó que los funcionarios se enfrentaron a obstáculos para obtener visas que van más allá de consideraciones deportivas.

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca.

Alavi afirmó que la federación se había puesto en contacto con la FIFA y esperaba que pudiera ayudar a resolver el problema. El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció en junio la prohibición de viajar a ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluía a Haití, que la semana pasada se clasificó para el Mundial.

Sin embargo, se prometieron exenciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan una función de apoyo necesaria y familiares directos, que viajen para el Mundial, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de Estado".

No está claro si las exenciones también se aplican al sorteo de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el 5 de diciembre en el Kennedy Center.

Se esperaba que la delegación iraní estuviera encabezada por el presidente de su federación de fútbol, Mehdi Taj, uno de los máximos responsables del fútbol asiático y miembro de dos comités de la FIFA que supervisan la Copa Mundial.

Es uno de los vicepresidentes de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de los paneles de la FIFA, responsable de las competiciones del organismo rector, así como del fútbol de selecciones nacionales masculinas en general.

Un récord de 48 equipos participarán en la Copa Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.