José Mourinho rechaza vínculos de "telenovela" con la vacante del Real Madrid

El entrenador del Benfica, José Mourinho, ha desmentido los rumores de telenovela sobre un posible regreso al Real Madrid este verano.

El Madrid se deshizo de Xabi Alonso la semana pasada, tras menos de ocho meses en el cargo, y nombró a Álvaro Arbeloa, entrenador del filial madridista, como su sustituto.

Preguntado sobre las especulaciones en España sobre su posible regreso para la temporada 2026-27, Mourinho declaró tras la victoria del Benfica por 2-0 en Rio Ave el sábado: "No cuenten conmigo para telenovelas. Hay muchas buenas telenovelas, pero son demasiado largas.

"Si te pierdes uno o dos episodios, pierdes la noción. No cuenten conmigo, no veo telenovelas".

Mourinho, de 62 años, guió al Madrid a la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España durante sus tres temporadas (2010-13) con el gigante español.

El exentrenador del Chelsea y del Manchester United tomó las riendas del Benfica en septiembre y tiene contrato hasta junio de 2027.

El Benfica, tercero en la Primeira Liga, a 10 puntos del líder, el FC Porto, juega contra la Juventus el miércoles en la Liga de Campeones antes de recibir al ex club de Mourinho, el Real Madrid, el 28 de enero.