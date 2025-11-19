¡MB, tricampeón! obtiene título 11 en basket DN y deja a SC con 10

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Con una contundente victoria 99 po 75 de Mauricio Báez sobre San Carlos en el quinto partido de la serie final del basket, el Club Mauricio Báez se quedó solo como el conjunto con 11 coronas de campeones en el basket distrital y su tercero en forma seguida, evento dedicado al inmortal, Evaristo Pérez.

El canastero Gerardo Suero, quien consiguió 20 puntos para comandar la ofensiva del Mauricio Báez y fue escogido el Jugador Más Valioso, el tercero de sus carrera en el basket capitalino. Juan Miguel Suero tuvo 14 tantos, Luismal Ferreiras 13 más nueve rebotes y Richard Bautista ligó un doble-doble de 11 encestes con 11 rebotes.

Por San Carlos, el refuerzo norteamericano Bearden Lamonte lideró con 16 puntos, Eddy Polanco y el refuerzo jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere colaron 15 unidades cada uno.

La entrega de la Copa

La Copa BanReservas que se disputó en el TBS Distrito 2025 fue entregada por el periodista Daniel García Archivald, vicepresidente de Relaciones Públicas de BanReservas, junto a Diego Pesqueira, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina); y al Comisionado del TBS Distrito 2025, Nelson Ramírez.

El Mauricio perdió el primer partido de la serie final y partir de ahí no le dio tregua a la escuadra de las “Cinco Esquinas” y le propinó cuatro reveses consecutivos para dominarlos 4-1, en la etapa que estuvo pactada al mejor de un 7-4, la cual se disputó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.MB y SC 3-3 en finales

Los de Villa Juana igualaron 3-3 las series finales con los sancarleños, que data desde 1974.

Hasta esta final, el Mauricio -que lleva nueve al hilo- y San Carlos compartían el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno, pero en el 2025 la historia tendrá un sólo dueño, los mauricianos que lideran con 11 títulos ganados, de por vida, en la justa distrital.

Es que no sólo es el título 11 de la historia, es su tercero seguido.