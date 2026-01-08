PSG conquista la Supercopa de Francia en Kuwait con triunfo en penales

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El PSG venció la Supercopa de Francia, su primer título de 2026, en la tanda de penaltis tras haber igualado al Olympique de Marsella (OM) en el minuto 95 gracias a Gonçalo Ramos.

El meta parisino, Lucas Chevalier, fue clave en el nuevo éxito del equipo de la capital, tanto en la tanda, como en los 90 minutos reglamentarios.

El PSG del entrenador español Luis Enrique logró así la décimo-cuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés.

Ficha técnica:

2 – PSG: Lucas Chevalier; Warren Zaïre-Emery (Mayulu, min.89), Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, min.89); Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, min.72). Entrenador: Luis Enrique Martínez.

2 – OM: Gerónimo Rulli; Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Timothy Weah (Murillo, min.77), Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Emerson Palmieri; Mason Greenwood (O’Riley, min.90), Amine Ferid Gouiri (Pierre-Emerick Aubameyang, min.67), Igor Paixão (Traoré, min.76). Entrenador: Roberto De Zerbi.

Goles: 1-0, m.13: Dembélé; 1-1, m.76: Greenwood, de penalti. 1-2, m.87, Willian Pacho, en propia meta. 2-2, m.95: Gonçalo Ramos.

Penaltis: El PSG venció en la tanda por 4-1.

Árbitro: Thomas Léonard. Mostró tarjeta amarilla a Højbjerg, Weah, Aubameyang y Medina, por el OM; a Zaïre-Emery, por el PSG.

Incidencias: final de la Supercopa de Francia disputado en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Kuwait.