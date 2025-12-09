Real Deportivo, campeón del TNAC Infantil Masculino 2025 de la FDF

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Real Deportivo derrotó dos goles por cero a Cibao FC para titularse campeón del Torneo Nacional de Asociaciones y Clubes Infantil Masculino 2025 de la Federación Dominicana de Fútbol, partido de la gran final celebrado este lunes en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros con la presencia de más de dos mil personas.

El cuadro rojo consiguió la victoria de manera dramática en el tiempo agregado del segundo tiempo tras unos intensos 70’ minutos.

Participaron 40 clubes de todo el país en esta categoría Infantil de la rama masculina del TNAC 2025 que dio inicio el 17 de mayo y desarrolló un extenso calendario.

Diego Hernández abrió la pizarra con potente zapatazo al 70’+2’ en jugada de tiro libre desde la derecha y Sebastián García puso cifras definitivas a los 70’+5’ para desatar la algarabía de la afición realista que se hizo notar en el graderío.

Cibao FC

El evento estuvo encabezado por las autoridades de la Federación Dominicana de Fútbol encabezadas por José Frank Acosta (secretario general), Angiolino Abreu (miembro del comité ejecutivo) y Carlos Ramírez (director de desarrollo y competencias nacionales de la FDF).

El premio MVP fue para Sebastián García (Real Deportivo), mientras que el máximo goleador del certamen fue Jarlyn Manuel Durán (Soccer City - 22 goles) y el mejor portero resultó José Manuel Almonte (Real Deportivo). A nivel colectivo Deportivo Iberia se llevó el galardón como equipo Fair Play.

Los árbitros de esta gran final fueron Diangelo Méndez (árbitro), Luís Miguel Reyes (árbitro asistente 1), Brailyn Williams (árbitro asistente 2) y Miguel Ángel Vásquez (cuarto árbitro).

Este es el primer título de Real Deportivo en cualquier categoría del Torneo Nacional de Asociaciones y Clubes de la FDF.