Real Madrid vs Barça Legends: el clásico llega por primera vez a Santo Domingo"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

L.- La rivalidad más emblemática del fútbol mundial llegará por primera vez a suelo dominicano en un formato que apela a la memoria, la emoción y la historia. El próximo 14 de marzo de 2026, el Estadio Olímpico Félix Sánchez será escenario del encuentro Real Madrid Legends vs. FC Barcelona Legends, en el marco del evento “Noche de Leyendas”, pautado para las 7:30 de la noche.

El partido, organizado por CBR Productions, en coordinación con el FC Barcelona y la Asociación de Ex Jugadores del Real Madrid, reunirá a figuras que marcaron época en los clásicos más trascendentales del fútbol europeo y que hoy regresan al terreno de juego como símbolos de una era irrepetible. El evento contó con la participación de Xavi Guzmán, ex jugador del FC Barcelona y actual jugador del Barça Legends.

Más allá del atractivo deportivo, el evento tendrá un valor histórico adicional: será la primera actividad celebrada tras la culminación de las remodelaciones del Estadio Olímpico Félix Sánchez, recinto que reabre sus puertas con una capacidad aproximada de 23,000 espectadores y una infraestructura modernizada para eventos de primer nivel internacional.

Leyendas que marcaron generaciones

Entre los jugadores confirmados por el FC Barcelona Legends figuran nombres como Yaya Touré, Philippe Cocu, Frank de Boer, Rafael Márquez, Ludovic Giuly, Javier “Saviola” Hernández, Sergi Barjuán, Gerard López, Nolito, Roger García y Fernando Navarro, todos protagonistas de ciclos ganadores y memorables actuaciones europeas.

Por el Real Madrid Legends, la nómina incluye a Iker Casillas, Marcelo, Pepe, Fernando Morientes, Claude Makélélé, Iván Helguera, Julio Baptista, José Amavisca, Iván Campo y Savio, futbolistas que defendieron la camiseta blanca en etapas de dominio continental y clásicos de alto voltaje.

Un clásico que trasciende el marcador

Para Humberto Reginato, presidente de CBR Productions, el encuentro representa mucho más que un partido de exhibición.

“La Noche de Leyendas no es solo un juego; es un reencuentro con la grandeza, jugadores que levantaron trofeos, protagonizaron clásicos inolvidables y dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol mundial”, expresó durante el anuncio oficial del evento.

Reginato destacó además el respaldo institucional recibido para la realización del partido, agradeciendo el apoyo del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Deportes, Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Ministerio de Turismo y al Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, encabezado por José Monegro.

Deporte, memoria y espectáculo

“Noche de Leyendas” se proyecta como un evento de carácter familiar y multigeneracional, donde aficionados de distintas edades podrán revivir la intensidad de una rivalidad que definió épocas y consolidó a dos de los clubes más influyentes del deporte global.

Con una alta demanda de boletas desde su salida al público, se espera un estadio a capacidad total para una noche que promete quedar inscrita en la historia deportiva reciente de la República Dominicana.