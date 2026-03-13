República Dominicana se medirá a El Salvador y Cuba en eventos FIFA

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Selección Dominicana de Fútbol dio a conocer su lista de jugadores convocados para enfrentar a El Salvador y Cuba los días 26 y 29 de marzo de 2026 en el marco de los partidos de la Concacaf Friendly Series. Los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Cibao FC de Santiago.

El país contará con una plantilla llena de grandes figuras entre las que destacan Pablo Rosario, Júnior Firpo, Mariano Díaz y Peter González, quienes hacen vida en ligas de gran nivel en Europa.

La lista de futbolistas llamados por Marcelo Neveleff está compuesta por los siguientes 23 futbolistas:

Porteros

Xavier Valdéz (Nashville SC – USA), Edwin Frías (Cibao FC – RD) y Anthony Núñez (Mansfield Town FC – Inglaterra).

Defensores

Joao Urbáez (Flamurtari Vlore – Albania), Israel Boatwright (Inter Miami CF – USA), Marlon Mena (Parma Calcio – Italia), Alejandro López (Rayo Vallecano – España), Alessandro Ovalle (ASD Sant’Angelo – Italia), Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive FC – USA), Juan Carlos Familia (RKC Waalwijk – Países Bajos) y Júnior Firpo (Real Betis – España). Mediocampistas. Pablo Rosario (FC Porto – Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Heinz Morschel (FC Vizela – Portugal), Lucas Bretón (Málaga CF – España), Ronaldo Vásquez (Sumqayit – Azerbaiyán) y Edison Azcona (Las Vegas Lights – USA).

Delanteros

Peter González (Real Valladolid – España), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Carlos Sarante (Club Atlético Pantoja – RD), Mariano Díaz (Deportivo Alavés – España), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia) y Erick Paniagua Japa (SD Aucas – Ecuador).

