Sudáfrica gana 3-2 a Zimbabue y pasa a octavos en la Copa de África

Sudáfrica se impuso 3-2 en un disputado pulso ante Zimbabue, este lunes en Marrakech, y se clasificó para los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos.

Con 6 puntos, los 'Bafana Bafana' quedan segundos de un grupo B en el que Egipto había asegurado ya el liderato, por lo que este lunes aprovechó para dar descanso a sus titulares en el duelo ante Angola (0-0).

Por dos ocasiones se adelantó Sudáfrica en el partido, por medio de Tshepang Moremi (minuto 7) y Lyle Foster (50'), y en otras dos Zimbabue había conseguido equilibrar el marcador, con el gol de Tawanda Maswanhise (19') y el tanto en contra de Aubrey Modiba (73').

El tanto de la victoria sudafricana lo firmó Oswin Appollis, de penal en el 82.

Sudáfrica, entrenada por el belga Hugo Broos, dominó pero falló en la ejecución, lo que le hizo estar bajo amenaza de su rival hasta el pitido final.