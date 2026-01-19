¿Por qué suspenden a Pape Thiaw, DT de Senegal tras ganar Copa Africana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación Africana confirmó la sanción contra el técnico de Senegal, Pape Thiaw, por incurrir en un “comportamiento poco profesional” al ordenar a sus jugadores irse de la cancha durante la Gran Final, en lo que los senegaleses consideraron una protesta por el trabajo arbitral que, hasta ese momento, percibían como muy localista.

La Federación Senegalesa está buscando formas de apelar la decisión, mientras que el propio Thiaw había expresado su satisfacción por la protesta inicial para denunciar irregularidades.

En algo sorprendente, los periodistas marroquíes abandonaron la sala de prensa cuando Thiaw se presentó para dar su conferencia como campeón.

Cabe la posibilidad de que, si la FIFA interviene, Thiaw podría hasta perderse el Mundial 2026 para sentar un precedente histórico; sin embargo, el fallo definitivo se dará a conocer en próximos días.

¿Qué pasó en la Final de Senegal vs Marruecos?

Todo el problema surgió cuando un jalón dentro del área chica sobre Brahim Díaz fue revisado por el VAR y dos minutos después fue decretado como penal.

La decisión enfureció a los jugadores de Senegal, al staff y al cuerpo técnico comandado por Pape Thiaw, quien pidió a sus futbolistas abandonar la cancha, considerando la pena máxima como una injusticia. El timonel de los Leones incluso ingresó al terreno para llevarse a sus jugadores, mientras otros hacían señas al resto para ir al vestuario.

Fueron más de 12 minutos de retraso por el abandono de Senegal hasta que la gran figura del seleccionado, Sadio Mané, pidió a sus compañeros volver para disputar los minutos restantes.

El penal marroquí fue fallado por Brahim y en la prórroga Senegal logró el título con marcador de 1-0, levantando así su segunda Copa Africana de Naciones en un ambiente muy hostil en Marruecos.