Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, reconoció tras la derrota frente a los Leones que el equipo no está en su mejor momento en el terreno de juego.

“No estamos jugando el mejor béisbol que estamos acostumbrados a jugar, pero son cosas de momento, todo pasará”, dijo Gómez luego del partido donde cayeran derrotados 5-4 ante los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya.

Indicó que el conjunto ha tenido oportunidades de producir, pero los batazos clave no han llegado en los momentos oportunos y así es el béisbol. “Tenemos la moral en alto”, enfatizó el capataz azul.

Audo Vicente

Uno de los anuncios más esperados que hizo el gerente geneeral azul fue el de Ronny Mauricio, quien ya se está en el país.

Dijo que el jugador se integrará formalmente en cinco o seis días, con miras a debutar a mediados o finales de mes, dependiendo de su preparación física. "Viene con tiempo y con planificación para hacerlo bien", aseguró Vicente al hablar con la prensa.

Otra integración importante lo será la del jugador de grandes ligas, Ketel Marte, quien ya comenzó a entregar con los felinos en el Parque Quisqueya para fijar el día de su debut.

De Miguel Andújar, Vicente apuntó que el jugador "ya está bateando, viendo lanzadores y avanzando en su proceso", agregó.