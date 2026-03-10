Galatasaray vence 1-0 al Liverpool en la Champions League en octavos de final

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Primero fue la Juventus, y ahora el Liverpool. El Galatasaray está arrasando con los gigantes del fútbol europeo en la Champions League.

Una victoria por 1-0 en la ida en Estambul el martes le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

Un cabezazo de Mario Lemina en el minuto siete aseguró la victoria del Galatasaray, que sorprendió a la Juventus con un global de 7-5 en los playoffs.

El partido de vuelta se jugará en Anfield el próximo miércoles.

El Galatasaray tuvo ocasiones de ampliar aún más la ventaja ante el Merseyside, ya que el gol de Victor Osimhen en la segunda parte fue anulado por fuera de juego. El VAR anuló el disparo de Ibrahima Konate al Liverpool por mano.

Lemina cabeceó el balón a bocajarro después de que Osimhen rematara de cabeza tras un córner.

El Barcelona se enfrentaba al Newcastle en un partido posterior, y el entrenador Hansi Flick dejó claro a sus jugadores lo que estaba en juego.

"Es uno de los momentos más importantes de la temporada y estamos todos preparados", dijo.

El Barcelona, cinco veces campeón de Europa, no gana la Champions League desde 2015 y ha tenido que ver cómo su rival más acérrimo, el Real Madrid, domina la competición.