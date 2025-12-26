Combate
García irá hoy en pelea eliminatoria
El púgil dominicano está enfocado en lograr oportunidad de pelear por el título mundial, lo que se haría posible si gana mañana
El dominicano del peso superpluma Eridson García aspira a reclamar una oportunidad por el título mundial en el 2026, tras sustituir a otro boxeador para enfrentarse al japonés Taiga Imanaga, mañana sábado, en Riad, Arabia Saudita.
El zurdo García (22-1, 14 nocauts) fue llamado esta semana para enfrentarse al zurdo Imanaga (9-0, 5 nocauts), de 26 años, después de que el número 3 de la AMB, Armando Martínez (17-0), se retirara.
El combate será a 10 asaltos, considerado una eliminatoria no oficial por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se disputará en la cartelera del combate por el título de peso supergallo entre la superestrella japonesa Naoya Inoue y David Picasso, que encabeza The Ring V: Night of the Samurai.
El evento, que forma parte de Riyadh Season, se transmitirá en directo por DAZN, lo que dará a García una audiencia global para reclamar su oportunidad por el título mundial. El dominicano está emocionado por el combate.
