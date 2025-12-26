García irá hoy en pelea eliminatoria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dominicano del peso superpluma Eridson García aspira a reclamar una oportunidad por el título mundial en el 2026, tras sustituir a otro boxeador para enfrentarse al japonés Taiga Imanaga, mañana sábado, en Riad, Arabia Saudita.

El zurdo García (22-1, 14 nocauts) fue llamado esta semana para enfrentarse al zurdo Imanaga (9-0, 5 nocauts), de 26 años, después de que el número 3 de la AMB, Armando Martínez (17-0), se retirara.

El combate será a 10 asaltos, considerado una eliminatoria no oficial por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se disputará en la cartelera del combate por el título de peso supergallo entre la superestrella japonesa Naoya Inoue y David Picasso, que encabeza The Ring V: Night of the Samurai.

El evento, que forma parte de Riyadh Season, se transmitirá en directo por DAZN, lo que dará a García una audiencia global para reclamar su oportunidad por el título mundial. El dominicano está emocionado por el combate.