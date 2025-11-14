García y Lexi Gioven ganan en incio Boxeo Elite en Boyá

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SABANA GRANDE BOYA.

Con la presencia de autoridades deportivas y funcionarios de la provincia Monte Plata, fue inaugurado este jueves el cuadragésimo Campeonato Nacional de Boxeo Élite, en el polideportivo Dr. Fidel Mejía de Sabana Grande de Boyá.

El primer combate en 60 kgs fue ganado por Donny García, del Distrito Nacional, quien derrotó en el mismo primer round por la vía RSC a Graibel Paulino Peña de la provincia Santo Domingo, equipo que busca prolongar su hegemonía, después de haber ganado las últimas cuatro ediciones del evento, incluida la del año pasado en Verón, Punta Cana.

En tanto que, en el segundo combate, en los 60 kgs, Randy Lexi Gioven, de la Región Este (La Romana) ganó 3-2 a Ezequiel Martínez del Norte (Santiago), quien mostró su disgusto por la decisión y tuvo que ser sacado del cuadrilátero por sus entrenadores.

En 80 kgs,Noel Pacheco, de Santo Domingo derrotó a Yeremy Puello de la Región Este (La Romana) en cerrada decisión (3-2).

En los 55 kgs, Eri Deyvid Jimenez, de la Región Este (San Pedro de Macorís) ganó por voto unánime (5-0) a Osiris Moreta de Monte Plata, la provincia anfitrión.