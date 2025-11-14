Santo Domingo 25ºC / 30ºC
García lidera ofensiva Gigantes sobre los Toros

Leury García conectó el batazo ganador por Gigantes,

Leury García conectó el batazo ganador por Gigantes,

GIGANTES 3 TOROS 2

LA ROMANA. Leury García remolcó la carrera decisiva en la victoria 3-2 de los Gigantes del Cibao sobre los Toros del Este este jueves, en la continuación del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal.Los Gigantes fabricaron tres carreras en la segunda entrada, apoyados en un sencillo de Julio Carreras, dos errores defensivos y un roletazo productor de García.

Para los Gigantes fue su victoria número seiete de la campaña contra 10 derrotaas.

Mientras que los Toros cayeron por ocasión número siete con nueve victorias a su favor.

Los Toros descontaron con una vuelta en el tercero por hit de Mickey Gasper y otra en el séptimo impulsada por Gilberto Celestino, sin poder igualar el marcador.

El líder de bateo del torneo, Jack Holton, conectó un hit ante Aaron Sánchez y elevó su promedio a .419 en 12 partidos.

Emilio Vargas inició por los Gigantes con 2.2 entradas de una carrera. Shane Greene (1-0) trabajó 2.1 episodios en blanco para llevarse la victoria y Chris Ellis logró su sexto salvamento.

Aaron Sánchez (3-1) cargó con la derrota pese a permitir solo una carrera limpia en seis capítulos.

Por los Gigantes: Marco Hernández 4-2, doble y anotada; Leury García 4-1, doble y remolcada; Jack Holton 4-1; Julio Carreras 4-1, anotada y empujada; Kelvin Gutiérrez 3-1, anotada. Por los Toros: Gilberto Celestino 3-2, remolcada; Mickey Gasper 3-1, empujada; Jared Oliva 4-1, doble; Denzer Guzmán 4-1, doble.

