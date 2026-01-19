Garibaldy y Fedosa presentan el programa de actividades 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las 32 asociaciones afiliadas a la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) estuvieron presentes en la primera asamblea general encabezada por el nuevo comité ejecutivo, un encuentro que marcó el inicio de la nueva gestión y sirvió de escenario para presentar las líneas estratégicas y prioridades institucionales del organismo.

La asamblea, que contó, además, con la presencia de los 15 miembros del comité ejecutivo, se celebró en el salón de reuniones de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol (Norceca), en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y fue dirigida por Garibaldy Bautista, presidente de Fedosa.

Durante la jornada, los delegados conocieron y aprobaron los informes del presidente Bautista y del tesorero Kenny Vargas, así como el programa de trabajo y el presupuesto correspondiente al 2026. Fueron presentadas las 32 actas notariales que avalan la realización de todos los procesos electorales de las asociaciones afiliadas.

La asamblea ratificó al licenciado Eugenio Pérez como comisario de cuenta y fueron presentados como administrativo y jurídica de la institución, al arquitecto Caonabo Castro Brea y a la licenciada Kenia Pereyra.

La asamblea decidió “dar apoyo total” a la celebración en la República Dominicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al considerar que se trata de “un evento en el que, como nación, debemos ser los mejores anfitriones del continente, en respaldo al esfuerzo gubernamental y al movimiento olímpico quisqueyano”.

En su intervención, Bautista destacó que, con el inicio del nuevo ciclo olímpico, el país se prepara para el XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino, a celebrarse en Montería, Colombia, del 21 al 28 de febrero de este año.