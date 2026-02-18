Gary Bautista con rol clave en la Confederación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ingeniero Garibaldy Bautista fue nombrado presidente de la Comisión de Infraestructura de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), tras la aprobación de la Junta Ejecutiva de la organización. La designación fue oficializada mediante carta fechada el 16 de febrero de 2026, en la que se destacó su amplia experiencia y capacidad de liderazgo en el deporte internacional.

Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, expresó sus felicitaciones a Bautista y subrayó la importancia de su experiencia para el desarrollo de la organización y el crecimiento del béisbol y el softbol a nivel mundial. “Su liderazgo será un aporte fundamental para fortalecer la infraestructura deportiva y asegurar que nuestras instalaciones cumplan los estándares más altos”, señaló Fraccari.

Tras recibir su designación, el ingeniero Bautista agradeció la oportunidad y aseguró que su trabajo se guiará por los estándares globales del béisbol y softbol, buscando siempre la excelencia. El profesional quien también es miembro del Comité Ejecutivo.