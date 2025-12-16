GC comparten con niños con discapacidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao congregaron en el estadio Julián Javier a cientos de niños y jóvenes discapacitados de las provincias del Cibao dentro de las acciones que ejecuta en favor de la niñez dominicana y por su acceso efectivo a las actividades deportivas.

Al implementar la misma que aglutinó a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, el equipo cibaeño asume las acciones y lineamientos recomendados por el Consejo Regional de Desarrollo (CRD).

Con ellos el equipo y el CRD procuran que se garanticen que haya políticas y prácticas adecuadas, en especial, en el sector deporte en favor de los mismos.

Contó con la colaboración en las logísticas de la Cooperativa San Rafael, siendo coordinada por los directivos de los Gigantes, Samir Rizek, Héctor José Rizek, la alta ejecutiva del mismo Yissel Infante y el líder deportivo Abelardo Peña Reyes, además, por el doctor José Aníbal García Vargas, presidente del Consejo de Directores del CRD y de la Cooperativa San Rafael.