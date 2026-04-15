Gigantes anuncian Nelson Cruz como asesor especial y Jaylon Pimentel gerente general de operaciones

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao anunciaron la designación de Nelson Cruz como asesor especial de operaciones de béisbol, así como el nombramiento de Jaylon Pimentel como gerente general de operaciones de la franquicia.

Cruz, una verdadera leyenda de la organización, tuvo una destacada carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana vistiendo exclusivamente el uniforme de los Gigantes del Cibao, consolidándose como una de las figuras más queridas por la fanaticada.

Además, ha sido gerente general del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol en las últimas dos ediciones, y es un hombre que goza del respeto de las 30 organizaciones de Grandes Ligas, gracias a su liderazgo, experiencia y conocimiento del juego.

La información fue ofrecida por el presidente de operaciones de la franquicia, Alfredo Acebal Rizek, quien valoró la integración de Cruz a la estructura del equipo.

“Tener a Nelson Cruz con nosotros es simplemente una gran bendición, él es una leyenda de nuestra organización y alguien muy querido con un nivel de conocimiento avanzado que nos ayudará en todos los aspectos, estamos muy contentos de que sea parte de nuestra estructura”, expresó Acebal Rizek.

Cruz trabajará directamente con el departamento de operaciones de béisbol, aportando en áreas clave como evaluación de talento, desarrollo de jugadores y toma de decisiones estratégicas.

En ese mismo orden, los Gigantes del Cibao anunciaron el nombramiento de Jaylon Pimentel como gerente general de operaciones, reconociendo su crecimiento y su impacto dentro de la organización, incluyendo su contribución para lograr la clasificación a la postemporada en la pasada campaña.

“Jaylon es un joven con una gran preparación, disciplina y una visión moderna del juego. Ha demostrado su capacidad de trabajo y liderazgo, y confiamos en que seguirá aportando al crecimiento y éxito de nuestra organización” expresó el presidente.

Sobre Jaylon

Con apenas 31 años, Pimentel ha construido una destacada carrera tanto en la LIDOM como en el béisbol organizado.

Inició en el año 2012 como asistente del gerente general de los Leones del Escogido (2012-2017), posteriormente se desempeñó como director de operaciones en dos etapas (2018-2020 y 2022-2024) con ese conjunto. Además, ocupó el mismo cargo con los Gigantes del Cibao entre 2020 y 2022.

En 2024 también fungió como asesor del gerente general de los Toros del Este, ampliando su experiencia dentro del béisbol dominicano.

A nivel internacional, ha trabajado como scout internacional con los Arizona Diamondbacks (2015-2017), pro scout con los Tampa Bay Rays (2018-2022) y más recientemente con los New York Yankees (2022-2024).

Actualmente, se desempeña como asesor con los Leones de Yucatán en el béisbol mexicano.