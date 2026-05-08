Gigantes caídos: Naciones que se perderán la Copa Mundial 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con 48 equipos, pero varias potencias nacionales y atletas de talla mundial ya han sido confirmados como ausentes tras un agotador ciclo de clasificación.

A pesar del formato ampliado, varias potencias "tradicionales" no lograron asegurar su lugar.

Italia

En la mayor sorpresa de las eliminatorias, los tetracampeones se perderán su tercer Mundial consecutivo. La selección italiana fue eliminada en una dramática tanda de penaltis durante la repesca de la UEFA.

Chile

Este es el tercer torneo consecutivo al que no logran clasificarse, lo que supone el fin definitivo de la era de Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Chile terminó en el último lugar de la tabla de la CONMEBOL (10º puesto) con solo 11 puntos en 18 partidos.

Nigeria

Las "Super Águilas" quedaron eliminadas tras terminar por detrás de Sudáfrica en su grupo y, posteriormente, perder un partido de desempate crucial contra la República Democrática del Congo.

Polonia

La historia de la ausencia de Polonia en el Mundial de 2026 está marcada por una caótica campaña de clasificación que incluyó un drama interno de gran repercusión y una desgarradora derrota en el último minuto de la repesca.

Camerún

Uno de los participantes africanos más exitosos en la Copa del Mundo estará ausente tras no haber logrado quedar primero en su grupo de clasificación.