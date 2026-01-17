Gimnastas infantiles ganan medallas en Clásico invitacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un total de 20 medallas, las infantiles Yoandry Espinal, Hannolly Fleuris, Nayla Roche, Emma Guzmán y Eunice Rodríguez regresaron triunfantes del Puerto Rico Classic de Gimnasia Artística que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de San Juan. La representación infantil del club Villar Gym obtuvo dos medallas de oro, nueve de plata e igual cantidad de bronce. Cada una de las cinco atletas escaló al pódium en el invitacional de clubes.

El entrenador José Gabriel Valerio resaltó la entrega y el alto nivel competitivo del certamen, que reunió algo más de 700 gimnastas Estados Unidos, Jamaica, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. “Nuestra atletas mostraron el crecimiento que han venido experimentando en este deporte como la gimnasia”, señaló Valerio.

El dirigente deportivo indicó que el club Villar Gym tiene su centro de operaciones en el Pabellón de Gimnasia del Parque del Este, donde cientos de niñas y niños abrazam como deporte la gimnasia desde las 2:30 de la tarde.

Yoandry Espinal ganó una medalla de oro, tres de plata y otra de bronce, mientras que Eunice Rodríguez se colgó un oro, tres de plata y una de bronce, mientras Hannelly Fleuris obtuvo una medalla.