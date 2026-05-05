Gol de Saka lleva al Arsenal a su primera final de la Liga de Campeones en 20 años

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El Arsenal regresa a la final de la Liga de Campeones por primera vez en 20 años gracias a un gol de Bukayo Saka en los últimos minutos de la primera parte, que les dio la victoria por 1-0 sobre el Atlético de Madrid el martes.

Saka aprovechó el rebote tras un disparo de Leandro Trossard que Jan Oblak detuvo en el minuto 45, poniendo al Arsenal con una ventaja de 2-1 en el global de la eliminatoria de vuelta.

La sólida defensa de los Gunners hizo el resto, y el Arsenal ha mantenido su portería a cero en casa en las tres rondas eliminatorias. El equipo también encajó tan solo cuatro goles, la menor cantidad en la competición, al ganar sus ocho partidos de la fase de grupos.

Esta será la segunda final del Arsenal en la máxima competición europea, tras haber perdido la final de 2006 contra el Barcelona. En esta ocasión se enfrentará al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, o al Bayern de Múnich en Budapest, Hungría, el 30 de mayo. El PSG ganó el emocionante partido de ida de su semifinal por 5-4, y el partido de vuelta se disputará en Múnich el miércoles.

Podría resultar una temporada especial para el club londinense, que ahora está a un partido de su primer título de la Copa de Europa y a tres partidos de su primer título de la Premier League en 22 años.

El Arsenal se asegura el título de liga si gana sus tres partidos restantes, después de que su rival más cercano, el Manchester City, empatara 3-3 contra el Everton el lunes.

El Atlético tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 51 cuando Giuliano Simeone aprovechó un mal cabezazo hacia atrás de William Saliba para regatear al portero David Raya, pero el central Gabriel logró desviar el disparo.

Posteriormente, al Atlético se le negó un posible penalti cuando el defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, pisó el pie de Antoine Griezmann dentro del área. El árbitro Daniel Siebert, en cambio, concedió un tiro libre a los locales por una infracción anterior.