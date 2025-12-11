González y Maryelin son Atletas del Año en Taekwondo, MP, mejor Asociación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae) premió a sus atletas, asociaciones y clubes más destacados del año en el marco de un encuentro para despedir el 2025, el cual fue celebrado en el Comité Olímpico Dominiano.

La organización que preside Miguel Camacho también aprovechó la ocasión para reconocer a destacadas figuras del deporte que sobresalen por sus aportes a la sociedad dominicana.

Como Asociación del Año, la Fedotae premió a la de la provincia Monte Plata, mientras que la distinción de club más destacado recayó en la escuela Diego Soriano.

Como Atleta del Año en Kyorugui (Combate) Masculino fue premiado Wander González, mientras que Mayerlin Mejía se alzó con el galardón en femenino.

En Poomsae, se acreditaron los premios de Atleta del Año Yohan Sánchez, en masculino y Karla Ramos, en femenino.

Igualmente fueron premiados los coaches del año: Marlen Grullón, en Kyorugui Femenino, Yunior Mejía, en masculino, mientras que en Poomsae, las distinciones fueron para Franklin Palmero y Wendy Grullón.

Miguel Camacho y Oscar Maldonado premian a la Asociación de Monte Plata.

Arquimedes Marte se alzó con el galardón de Árbitro del Año en masculino y Estefani Quiroz, en femenino.

La Asociación y el Club del Año recibieron un premio en metálico ascendente a 100 mil pesos cada uno, mientras que los atletas más destacados de los últimos 12 meses se llevaron a sus casas RD$25 mil.

Reconocimientos

En el marco de la actividad fueron reconocidas diferentes personalidades e instituciones por sus aportes al desarrollo del taekwondo, el deporte y la sociedad dominicana.

Entre los reconocidos se encuentran José Joaquín Puello, Luisín Mejía, José Monegro, Juan Manuel Méndez, Amalia Almonte, Jorge Escoto, Francisco Camacho, Junior Gil, el Comité Olímpico Dominicano, cuerpo técnico de la Federación Dominicana de Taekwondo, Israel Rivas, Heida Joaquín y la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas.