¡Gran jornada! Atletas RD suman seis medallas más en Juegos Bolivarianos

LIMA, Perú. El remo, con el atleta Ignacio Vásquez, brilló con una medalla de oro, mientras que el atletismo consiguió dos preseas de plata en la jornada de ayer de los Juegos Bolivarianos que se celebran en esta ciudad.

Además, el equipo mixto de judo obtuvo el bronce, en tanto que el boxeo se quedó con sendas preseas de tercer lugar tras las derrotas en la ronda de semifinal de Elen Roble y Johan Agüero.

Con las seis medallas, la República Dominicana suma un total de 43 metales, incluidos ocho de oro, 11 de plata y 24 de bronce, y se mantiene en la séptima posición del medallero general de la cita multideportiva.

REMO

El atleta Ignacio Vásquez acaparó la presea de oro en la modalidad sencillo masculino (LM1x) de las competencias de remo que se celebra en la playa Cantolao, en la Punta.

Vásquez recorrió la distancia de los 200 metros en un minuto, 31 segundos y 96 décimas (1:31.96) para alzarse con el metal de primer lugar y conseguir su segunda presea, tras la plata que obtuvo junto a Wilson José Restituyo en doble par ligero.

ATLETISMO

La cuarteta masculina 4X100 conquistó la medalla de plata ayer en el atletismo que se celebra en el Estadio Atlético de la Videna.

El seleccionado quisqueyano, integrado por Christopher Reyes, Melbin José Marcelino Olivo, Lidio Andrés Féliz y Yancarlos Martínez, firmó el segundo mejor tiempo de la final de la especialidad al detener el reloj en 39.20 segundos.

El seleccionado femenino dominicano se alzó con la plata en la modalidad relevo 4x100.