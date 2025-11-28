Gran Premio Repsol definirá los campeonatos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Autódromo Internacional Las Américas se prepara para vibrar como nunca este domingo 30 de noviembre, cuando se baje el telón de la temporada 2025 de autos y motos con la celebración del Gran Premio Repsol, la definición de los campeonatos nacionales de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) y la Federación dominicana de Motociclismo (FDM).

Los pilotos agrupados en el Club Dominicano de Corredores de Circuito (CDCC) y el Track Club RD estarán desde el viernes afinando sus máquinas para ofrecer un espectáculo a la altura de la casa de la velocidad de República Dominicana.

En la categoría reina Racing Sedan (RS), el cierre será digno de una final de película: Jonathan Basden y Giusseppe Rivas llegan separados por apenas 12 puntos tras una temporada electrizante.

Ambos vienen de ganar una carrera cada uno en el pasado evento y este fin de semana será su batalla definitiva.

A ellos se suman Tomás Urbaez y la dupla Emmanuel Torres / Piero Perrone, quienes también han tenido actuaciones sólidas durante el año.

En Street Touring, el campeón defensor “El Huracán” Cristhian Bonnet mantiene firmes sus objetivos, pero no puede descuidarse ya que cualquier error podría abrirle la puerta a la dupla de Tonino Aybar y Juaki Leroux, quienes acechan con opciones reales romper la fiesta.