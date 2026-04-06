¡Gran reto! RD acogerá clasificatorio taekwondo Juegos Centroamericanos y del Caribe

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La República Dominicana se prepara para recibir a la élite del taekwondo a propósito de su condición de sede del Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este importante evento se celebrará los días 9 y 10 de este mes en las instalaciones del Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Bajo la organización de la Federación Dominicana de Taekwondo y con el aval de la Unión Panamericana de la disciplina, cientos de atletas provenientes de más de 20 naciones se darán cita para competir en las modalidades de Kyorugui y Poomsae.

El objetivo principal de los participantes será asegurar una de las plazas disponibles para la cita multideportiva regional, lo que garantiza un nivel de competencia sumamente elevado y una exhibición técnica de primer orden en cada combate.

Sobre la relevancia de este compromiso, el presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae), Miguel Camacho, destacó la importancia de que el país vuelva a ser el centro de atención del taekwondo continental.

Camacho resaltó que la República Dominicana ha demostrado con creces su capacidad para organizar grandes eventos internacionales, contando con la infraestructura, el personal técnico y la hospitalidad necesaria para garantizar el éxito de certámenes de esta magnitud.

Además del clasificatorio, la agenda de abril incluye la celebración del Abierto Dominicano de Taekwondo durante los días 10, 11 y 12.