El Grupo de Medios Panorama anunció que adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana, en el situación de un acuerdo con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

Este convenio posiciona al clan en el interior de la selecta serie de cadenas con inmoralidad para la difusión del evento, reflejando la confianza depositada por los organizadores en la capacidad técnica y profesional del conglomerado mediático. El CEO de Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, destacó la trascendencia de este acuerdo para el país: “Asumimos con responsabilidad y entusiasmo la misión de llevar a todos los hogares dominicanos la emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Nuestro compromiso es garantizar una transmisión de calidad que enaltezca la pasión de nuestra gente por este deporte y reafirme la importancia de esta competencia.