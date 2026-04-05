Hato Mayor se prepara para la gran jornada final del voleibol playero 3x3 masculino y femenino

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HATO MAYOR, Rep. Dom.- El Voleibol Playero 3x3 masculino y femenino, del Festival Deportivo Hato Mayor–Vicentillo entra hoy en su jornada decisiva, con emocionantes enfrentamientos que definirán a los campeones en cada categoría.

El torneo está dedicado al ministro de Turismo David Collado y premia con más de 3 millones de pesos a los primeros equipos en las tablas de posiciones. El evento convoca además en las disciplinas de softbol, ajedrez, juego de tablero, billar y dominó, lo que hace una bolsa total de premio de 5 millones en un montaje que supera los ocho millones.

Se juegan el domingo 5 de abril, los partidos finales del voleibol de playa 3 para 3, que se celebra en las instalaciones del Rancho Doña Callita, como parte del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, Semana Santa 2026. (Fuente externa)

El torneo está dedicado al ministro de Turismo, David Collado, y contempla una premiación superior a los tres millones de pesos destinados a los equipos que ocupen los primeros lugares en las tablas de posiciones del voleibol playero. Además, el festival integra competencias en disciplinas como softbol, ajedrez, juegos de tablero, billar y dominó, elevando la bolsa global de premios a cinco millones de pesos, dentro de un montaje organizativo cuya inversión general supera los ocho millones de pesos, consolidándose como uno de los eventos deportivos comunitarios más importantes de la región.

Los equipos clasificados saltarán a la arena en duelos directos rumbo a los primeros lugares del torneo, posiciones que serán premiadas con incentivos en metálico, además de copas, trofeos y medallas en reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el alto nivel competitivo mostrado durante todo el evento.

La jornada dominical iniciará a partir de las 9:00 de la mañana en las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita, escenario oficial del evento. Como parte del ambiente festivo y familiar, también se estarán rifando artículos para el hogar entre los asistentes. El acceso al recinto es gratuito, permitiendo que toda la comunidad disfrute de una auténtica fiesta deportiva cargada de emoción, integración y sano entretenimiento, con jugadores élites del voleibol playero dominicano.

Rama masculina

Se juegan el domingo 5 de abril, los partidos finales del voleibol de playa 3 para 3, que se celebra en las instalaciones del Rancho Doña Callita, como parte del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, Semana Santa 2026. (Fuente externa)

En la categoría Súper Máster, los equipos The Hobbys y Vieja Escuela protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de esta fase final. Asimismo, Guibia +50 se medirá ante Titanes, mientras que The Hobbys volverán a la arena para enfrentarse al conjunto de Ureña, en partidos que prometen experiencia, estrategia y gran nivel competitivo.

En la categoría Libre Masculino, correspondiente a las semifinales, Top Sport Academy chocará frente a Puñal 1, mientras que Guerrero de Jesús se enfrentará al dinámico equipo Chiquito e’ La Vuelta 1, en duelos decisivos rumbo a la gran final del torneo.

Dentro de la categoría Regional Masculino, el partido por la medalla de bronce será disputado entre Villanos y Móvil On, mientras que el enfrentamiento por el campeonato regional enfrentará a Rebeldes contra Supersonic, equipos que han demostrado consistencia y gran desempeño durante toda la competencia.

En la categoría Máster, el encuentro por el tercer lugar reunirá a Leales y Yamaha Centurión, mientras que la gran final por la medalla de oro tendrá como protagonistas a Huellas de Apoyo y La Unión, dos conjuntos que llegan en excelente forma competitiva.

La categoría Súper Máster también tendrá partidos por definir tanto en la disputa por el bronce como en la final por el oro, enfrentamientos que se completarán una vez concluyan los compromisos clasificatorios pendientes.

Finalmente, en la categoría Libre Masculino, el partido por el bronce será disputado entre el Perdedor del Juego 3 y el Perdedor del Juego 4, mientras que la gran final por la medalla de oro enfrentará al Ganador del Juego 3 contra el Ganador del Juego 4.

Juegos Rama femenina

En la categoría Libre Femenina, donde el conjunto Progym se enfrentará a Linces. Las ganadoras van por el primer lugar y 225 mil como premio y las perdedoras jugarán por el tercer lugar.

Por el oro Máster Femenino, van la CEPU, de la veterana Flor Colón, que enfrentará a Las Kittys, que lidera Anahais Lebron Rosario, dos conjuntos que han demostrado experiencia, cohesión y gran rendimiento competitivo durante el torneo.

También el equipo Progirls saltará a la arena para medirse ante Propeach, en un duelo que promete intensidad y alto nivel técnico.

Uno de los partidos más esperados será la final por la medalla de oro Regional Femenino, donde las locales, Agencia Hungo chocará frente a Las Amigas de La Romana, encuentro que definirá a las monarcas regionales del torneo.

La programación convoca además por el bronce Máster Femenino, enfrentando a Progym contra Las Osadas, equipos que buscarán cerrar su participación subiéndose al podio.

Con estos enfrentamientos, el voleibol playero femenino promete una jornada cargada de emoción, talento y espíritu deportivo, consolidando al festival como una verdadera celebración del deporte, la integración comunitaria y el protagonismo del talento femenino en la arena.