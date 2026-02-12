¡Hay buena vibra! Jugadores de RD tiran el ego a un lado para el Clásico Mundial

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El gerente general del equipo dominicano que participará a partir del día 11 de marzo próximo en el Clásico Mundial 2026, proclamó que luego de varios años de reuniones con el 99.9 por ciento de los peloteros, está muy optimista de que “el ego” quedará a un lado, ya que cada jugador sabe que rol jugará durante el certamen.

“Esas conversaciones ya la tuvimos con cada uno de nuestros jugadores, no habrá sorpresas sobre los días de juego que tendrán y rol que jugarán cada uno”, sostuvo Cruz al participar en el “Almuerzo del Grupo Corripio”, que fue coordinado por el periodista José P. Monegro, director del periódico El Día.

Edwin Encarnación ha expresado su firme compromiso con el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacando la importancia de la entrega y el amor a la patria de los jugadores. Felicita a quienes ya confirmaron su participación y exhorta a los restantes a sumarse al proyecto nacional.

Manifestó que como tiene buena comunicación con todos los peloteros fue conversando con ellos en diferentes momentos, al tiempo que hablaba también con el Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas para ver las disponibilidades.

“Hay peloteros que han estado manejando diferentes escenarios, sobre todo el tema del seguro y eso se entiende”, agregó.

Conversa con Albert Pujols

Cruz explicó que se mantiene en contacto permanente con el dirigente del equipo, Albert Pujols. “Tenemos un gran compromiso con el país”, dijo Nelson.

Edwin Encarnación

El exgrandes ligas y uno de los asesores del equipo, Edwin Encarnación, proclamó que existe un gran entusiasmo entre los peloteros que quieren que llegue el día de la competencia.

“En el Clásico Mundial no habrán países pequeños, ni enemigos grandes, a todos hay que jugarle duro, respetarlo y dar el mil por ciento en el terreno de juego, uno no puede poner en manos de otro su avance en la segunda ronda”, comentó el extoletero de los Azulejos de Toronto.

Para Edwin estos son los principales aspectos: La necesidad de que los jugadores se entreguen al máximo por el país en el próximo Clásico.

Dijo que labora en conjunto con Nelson Cruz para fortalecer el equipo dominicano en las diferentes áreas.

Miguel Medina, Presidente del Grupo Panorama

El periodista Miguel Medina, presidente del Grupo de Comunicaciones Panorama, que transmitirá los 47 partidos del Clásico Mundial, agradeció al Grupo Corripio por apoyar que ellos se involucrarán en la justa. “Un nutrido grupo de expertos en béisbol estarán en las transmisiones por televisión y radio”,dijo.

Indicó que el Clásico Mundial se transmitirá también por Teleantillas y Coral.

Equipo oficial

La selección de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, piloteada por el exgrandes ligas, Albert Pujols, ya conoce el roster que dirigirá en el Clásico Mundial que se iniciará el cuatro de marzo.

Tras su eliminación en la fase de grupos en la edición de 2023, los campeones invictos del Clásico de 2013 volverán a competir en el Grupo D, que se jugará en la ciudad de Miami. Dominicana se enfrentará a Nicaragua, Países Bajos, Israel y Venezuela. El 3 y 4 de marzo, Dominicana jugará dos partidos de exhibición contra Detroit en el Quisqueya.