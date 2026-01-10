Hit de Junior Lake deja en terreno a gigantes

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Junior Lake disparó imparable al bosque central remolcador de dos carreras en la baja del décimo episodio para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y darle el triunfo a los Leones del Escogido, 7-6, en el estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Los leones se quedan ahora solos en el primer lugar con 8-3. De su lado, los francomacorisanos colocan su récord en 1-10.

La victoria correspondió para el relevista Alexander Colomé (2-0) y la derrota para Hansel Robles (0-1), quien permitió el hit de Lake.

Eddinson Paulino lideró el ataque ofensivo de los Gigantes al batear de 5-4 y Deyvison De Los Santos ligó dos inatrapables.

Por los Leones, Lake par de hits con sus dos empujadas y Michael De La Cruz de 4-2.

Los Gigantes tomaron el comando del juego en la cuarta entrada al marcar tres vueltas sellada por hit de Marco Hernández.

Los leones igualaron el encuentro en la baja de la sexta al fabricar tres vueltas por boleto gratis a Junior Lake con las bases llenas y sencillo remolcador de José Marmolejos.