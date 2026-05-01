Ildemaro Vargas establece récord para venezolano con racha de 27 juegos conectando hits

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El segunda base de los Arizona Diamondbacks, Ildemaro Vargas, extendió su racha de hits a 27 juegos el viernes, rompiendo el récord de las Grandes Ligas para un venezolano.

Vargas conectó un sencillo por el centro del campo en la primera entrada contra los Chicago Cubs en Wrigley Field. La mejor racha de su carrera data del 26 de septiembre, y su racha de 24 juegos al inicio de esta temporada es un récord de la franquicia.

El veterano de 34 años añadió un sencillo productor de carrera en la tercera entrada.

Vargas ha sido una de las mayores sorpresas del béisbol en lo que va del año. Antes de la serie del fin de semana contra los Cubs, bateaba para .378 con seis jonrones y 20 carreras impulsadas.

El bateador ambidiestro ya igualó su récord personal de jonrones, establecido en 2019 durante su primera etapa con Arizona. Está cerca de alcanzar su mejor marca personal de 31 carreras impulsadas con Washington en 2023.

Vargas tenía un promedio de bateo de .249 con 20 jonrones y 145 carreras impulsadas en 458 juegos de Grandes Ligas antes de esta temporada.

“Se lo ha ganado a pulso y se ha esforzado al máximo”, dijo el mánager Torey Lovullo antes del primer partido de la serie contra los Cachorros. “Ha aprendido a jugar a un alto nivel y todo eso le está dando frutos”.

Vargas estaba empatado con Wilson Ramos en el récord para un jugador nacido en Venezuela. Ramos tuvo una racha de 26 partidos consecutivos bateando de hit con los Mets de Nueva York en 2019.