Inauguran hoy el Nacional Superior

Con la participación de cuatro equipos, arranca este viernes el torneo Nacional Superior de Balonmano en la instalación deportiva Domingo Sabio, ubicada a orillas del Río Ozama.

El torneo, que se extenderá hasta el próximo domingo, es organizado por la Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalon), entidad que ofreció los detalles por medio de su presidente Miguel Rivera.

El primer partido será hoy, a las 2:00 de la tarde, entre los selectivos Bayaguana y Santo Domingo, y a las 4:00 de la tarde se medirán La Vega y Jimaní.

Para el sábado, a las 8:30 de la mañana, jugarán Jimaní ante Bayaguana, y para las 10:30 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia de inauguración, y luego se dará paso al encuentro entre Santo Domingo y La Vega. A las 3:00 de la tarde chocan Jimaní y Santo Domingo, mientras que a las 5:00 será la primera semifinal entre el primero contra el equipo de segundo puesto.