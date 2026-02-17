Inauguran XI Torneo RBI Barahona dedicado a Henry González

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barahona.- La Fundación Central Barahona (FCB), en alianza con la Major League Baseball (MLB), dejó inaugurado el XI Torneo RBI Barahona durante un acto celebrado en el estadio Nadim J. Hazoury, con la presencia de autoridades locales, representantes institucionales, familiares y los jóvenes atletas que forman parte de este importante programa deportivo-educativo.

La undécima edición del torneo está dedicada a Henry González, director internacional de Operaciones de MLB, en reconocimiento a su respaldo constante al fortalecimiento de esta iniciativa, que durante más de una década ha contribuido al desarrollo deportivo, educativo y personal de niños, niñas y jóvenes de la región Sur.

La ceremonia inició con el tradicional desfile de los equipos participantes, seguido de la interpretación del Himno Nacional a cargo de la banda de música de la Quinta Brigada del Ejército de República Dominicana, y la bendición del evento, en un ambiente marcado por el entusiasmo, la disciplina y el espíritu deportivo.

El director de la oficina de MLB en República Dominicana, Miguel Matos, ofreció las palabras de bienvenida y destacó el alcance del programa. “RBI Barahona ha sido un motor de crecimiento para la educación y el desarrollo deportivo de cientos de niños y jóvenes de esta región, brindándoles oportunidades que trascienden el terreno de juego”, expresó.

De su lado, Jefrey Reyes, coordinador nacional de RBI Dominicana, valoró el compromiso de los participantes y los motivó a mantenerse enfocados en su formación académica y personal. “Este programa les abre puertas para que puedan convertirse en Grandes Ligas, no solo en el béisbol, sino también en la vida”, manifestó.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de José Antonio García, director ejecutivo de la Fundación Central Barahona, el brazo social del Consorcio Azucarero Central, quien resaltó el impacto transformador de esta iniciativa en la juventud. “Durante estos once años, RBI Barahona ha representado una oportunidad de crecimiento integral para nuestros niños y jóvenes, fomentando valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo”, señaló.

En el marco de la actividad, Henry González recibió una placa de reconocimiento como muestra de gratitud por su apoyo y sus aportes al fortalecimiento y expansión del programa en la región.

La ceremonia contó además con la participación especial del pelotero Cristhian Adames, de los Tigres del Licey, quien compartió un mensaje de motivación con los jugadores, exhortándolos a creer en sus sueños, aprovechar cada oportunidad y mantener la constancia como base para alcanzar sus metas.

En esta edición participan 350 atletas, con edades entre 10 y 18 años, quienes competirán en las disciplinas de béisbol y sóftbol femenino.

Desde su creación, el programa RBI Barahona se ha consolidado como un referente en la región Sur, impactando positivamente a miles de niños y jóvenes, y promoviendo el deporte como una herramienta de formación integral, inclusión social y desarrollo de oportunidades.