Independencia gana VII Copa Invitacional

Con un total de 521 puntos, la Asociación de Judo de la provincia Independencia se hizo del trofeo de gran campeón del VII Torneo Invitacional Copa Domingo Savio celebrado en el Complejo Deportivo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

En el certamen, organizado por la Asociación de Judo de la provincia Santo Domingo, los judocas de la provincia Independencia cosecharon cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

La copa de segundo lugar la ganó la Asociación de Judo de San Juan de la Maguana, que acumuló 512 puntos, producto de cinco preseas doradas, una de plata y un par de bronces. El tercer puesto lo obtuvo la Asociación de San Pedro de Macorís, que sumó 442 tantos, tras conseguir cuatro metales dorados, cuatro de plata y dos de bronce. El cuarto peldaño fue para la provincia Santo Domingo, con tres oros, dos platas y ocho bronces, para 328 puntos, mientras que el quinto puesto correspondió al Club de Judo Villa Francisca, que terminó con 311 puntos, al conseguir tres medallas de oro, una plata y un bronce.

Las competencias, en las que tomaron parte algo más de 200 competidores, se llevaron a cabo en las categorías pre infantil A y B, así como en infantil A y B, Cadete y junior.

Delegaciones de 13 asociaciones y cuatro clubes participaron en la VII Copa Invitacional de Judo 2025, en donde estuvo en disputa la Copa Domingo Savio, que se llevó a cabo con el respaldo de Ippongraphic, Venfifar SRL, Fedojudo, ConectRD, Dirección de Deportes Fuerza Aérea, Sistema de Asistencia 911, así como las fundaciones Leidi Germán y María García.

En la premiación estuvieron presente Raymond Jiménez, entrenador Asociacion judo Provincia Santo Domingo; Jefry Castillo, entrenador Asociacion de Judo Provincia Independencia, Pastor Rosario, en representación Eddy García, Asociación Judo San Juan, Karen Llat, Asociacion de Judo, San Pedro. Entregaron los trofeos Leidi Germán y Wilkin Ogando, entre otros, que felicitaron a los ganadores de las diferentes categorías de la justa nacional de judo, de las asociaciones.