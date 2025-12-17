Inician colocación techados en TKD en el voleibol

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los ingenieros contratistas del Ministerio de Vivienda y Edificaciones siguen trabajando en las remodelaciones y construcciones de las obras deportivas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Hace varios semanas, se observa que están colocando el aluzinc en la nueva obra de Taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Igualmente, ya se inició el cambio de techo en el Palacio de Voleibol “Ricardo- Gioriber- Arias. Se observan a muchos empleados y equipos pasados trabajando en esa dirección.

Se había señalado de que a finales de este mes de diciembre se entregaría totalmente lista el 90 por ciento de las instalaciones que serán sede de los Juegos Santo Domingo 2026.

Hasta el momento, solo se han entregado las obras reparadas de Tiro al Plato, el Pabellón de Esgrima y el Pabellón de Pesas, en el Parque del Este, la última en ser entregadas al Ministerio de Deportes y a la Federación de ese deporte.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto con el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, encabezó la entrega en octubre pasado del Pabellón de Halterofilia Dr. José Joaquín Puello, en el Parque del Este, completamente remozado y adaptado a los más altos estándares internacionales.

La obra que beneficiará a cientos de atletas dominicanos, forma parte del programa de modernización de infraestructuras deportivas que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader, con miras a la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el evento deportivo más importante de la región.

La vicepresidenta dijoque este remozamiento representa una muestra del compromiso del Gobierno con la modernización de las instalaciones deportivas. .