Inician hoy en SBC el torneo de boliche infantil

El torneo de boliche infantil, será celebrado hoy a partir de las 10:00 de la mañana, en busca de captar a los futuros jugadores que pondrán en alto el país en los eventos internacionales, justa que se llevará a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde competirán una gran cantidad de jugadores. La información la ofreció el inmortal del Deporte, Rolando Sebelén, quien mostró su alegría por el evento de los niños.

“ Vamos a contar con una gran cantidad de infantiles que se han dedicado a jugar boliche, quienes estarán acompañados de sus padres y familiares.

Luego a las 12:00 del mediodía, se inicia la Copa INEFI Intercolegial, con 400 alumnos.

La justa de los diferentes colegios y centros públicos, se jugará durante tres sábados en busca de los primeros lugares.