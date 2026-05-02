Acción
Inician hoy torneo Centroamericano de boliche en SBC
Se competirá en las categorías de segunda Fuerza, Senior y Súper Senior. Un total de diez países y 210 participantes.
El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche, se iniciará hoy donde competirán representantes de diez naciones en busca de los primeros lugares, justa que se llevará a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde actuarán los jugadores más destacados de los países participantes.
La ceremonia inaugural se llevará a cabo hoy a las 1:45 de la tarde con el desfile de todos los atletas participantes, representando a las diferentes naciones.
Las competencias comenzarán mañana con tres rondas, a partir de las 9:00 de la mañana. Los detalles del evento internacional, fueron ofrecidos por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén y Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, además organizadora de la justa.
Deportes
Anuncian Centroamericano de boliche con 210 atletas
Gustavo Rodríguez
“Este será el mayor evento de boliche que celebramos en el país y es una antesala de con mira a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”. dijo Soto.
Se competirá en las categorías de segunda Fuerza, Senior y Súper Senior. Un total de diez países estarán presentes en el evento, que reunirá a destacados jugadores de la región. La delegación dominicana estará compuesta por 40 atletas, entre los que se destacan veteranos, senior, adultos y juveniles.