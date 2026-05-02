Inician hoy torneo Centroamericano de boliche en SBC

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El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche, se iniciará hoy donde competirán representantes de diez naciones en busca de los primeros lugares, justa que se llevará a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde actuarán los jugadores más destacados de los países participantes.

La ceremonia inaugural se llevará a cabo hoy a las 1:45 de la tarde con el desfile de todos los atletas participantes, representando a las diferentes naciones.

Las competencias comenzarán mañana con tres rondas, a partir de las 9:00 de la mañana. Los detalles del evento internacional, fueron ofrecidos por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén y Francis Soto, presidente de la Federación de Boliche Dominicana, además organizadora de la justa.

“Este será el mayor evento de boliche que celebramos en el país y es una antesala de con mira a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”. dijo Soto.

Se competirá en las categorías de segunda Fuerza, Senior y Súper Senior. Un total de diez países estarán presentes en el evento, que reunirá a destacados jugadores de la región. La delegación dominicana estará compuesta por 40 atletas, entre los que se destacan veteranos, senior, adultos y juveniles.