Una gran participación
Inician mañana el torneo de ajedrez Conde Peatonal
Más de 200 jugadores participarán en este torneo que se ha convertido en una tradición en la familia ajedrecística.
El Torneo de Ajedrez Conde Peatonal será inaugurado mañana en la emblemática Zona Colonial de la capital dominicana.
Aquíles Rodríguez, presidente de la Fundación Pro Ajedrez y Cultura (FUNDAC), y del Comité Organizador del torneo dijo que la actividad será inaugurada a las 9 de la mañana en la Calle El Conde esquina Hostos. Más de 200 jugadores participarán en este torneo que se ha convertido en una tradición en la familia ajedrecística y en la Zona Colonial de la capital dominicana.
En varias cuadras de la calle El Conde se colocarán mesas de ajedrez para que jueguen niños y adultos que practican el ajedrez de manera habitual.
El Comité Organizador del Torneo es presidido por Aquíles Rodríguez e integrado por Fabio Herrera, Sonia Alfonso, Taty Olmos, Lucía Amelia Cabral y Dania Goris. Se disputarán distintas categorías durante el evento clasificadas en Master, Adultos, Sub-18, Sub-14 y Sub-10. La inscripción es gratis y se entregarán premios, trofeos y medallas.
Rodríguez dijo que el torneo cuenta con el patrocinio de SEABOARD, Banco Popular, INEFI, Grupo CCN, Banco de Ahorros y Créditos Caribe, César Motors, Maquinarias IMCA y Helados Bon.