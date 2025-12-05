Inician mañana el torneo de ajedrez Conde Peatonal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Torneo de Ajedrez Conde Peatonal será inaugurado mañana en la emblemática Zona Colonial de la capital dominicana.

Aquíles Rodríguez, presidente de la Fundación Pro Ajedrez y Cultura (FUNDAC), y del Comité Organizador del torneo dijo que la actividad será inaugurada a las 9 de la mañana en la Calle El Conde esquina Hostos. Más de 200 jugadores participarán en este torneo que se ha convertido en una tradición en la familia ajedrecística y en la Zona Colonial de la capital dominicana.

En varias cuadras de la calle El Conde se colocarán mesas de ajedrez para que jueguen niños y adultos que practican el ajedrez de manera habitual.

El Comité Organizador del Torneo es presidido por Aquíles Rodríguez e integrado por Fabio Herrera, Sonia Alfonso, Taty Olmos, Lucía Amelia Cabral y Dania Goris. Se disputarán distintas categorías durante el evento clasificadas en Master, Adultos, Sub-18, Sub-14 y Sub-10. La inscripción es gratis y se entregarán premios, trofeos y medallas.

Rodríguez dijo que el torneo cuenta con el patrocinio de SEABOARD, Banco Popular, INEFI, Grupo CCN, Banco de Ahorros y Créditos Caribe, César Motors, Maquinarias IMCA y Helados Bon.