Instituto Duartiano honra a Juan Marichal

El Instituto Duartiano (ID) rindió un solemne “Tributo Patriótico” al honrar a don Juan Marichal, primer jugador de béisbol de la República Dominicana en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

La ceremonia, que resaltó el orgullo nacional que representa el “El monstruo de Laguna Verde”, se llevó a efecto en el auditorio “Profesor José Joaquín Pérez Saviñón”, en el segundo nivel de la sede de la entidad patriótica en la Ciudad Colonial.

El acto inició con las palabras de la secretaria general Duartiana, Rafaela Mesa y la motivación el narrador deportivo Ricky Noboa, quien dijo que “Marichal llenó de gloria a nuestro país, exhibió una conducta ejemplar como beisbolista y como ciudadano”- El cronista deportivo César Daniel Medina Núñez leyó una décima, la cual fue leída con una gracia que concitó un encendido aplauso de los presentes.

Wilson Gómez Ramírez

El presidente del Instituto Duartiano precisó que la expresión “honrar honra” cobra todo su imperio con este sentido y merecidísimo reconocimiento a un buen hijo de esta tierra, quien, con humildad, alcanzó la más elevada gloria deportiva de su disciplina, llevando siempre con sano orgullo su nacionalidad, dando ejemplo dentro y fuera del campo deportivo. Agregó que, en estos momentos la patria acoge con entusiasmo a quienes, como “Juan Marichal, han dado lustre a su nombre y se han presentado ante el mundo como dignos hijos del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte”. La jornada incluyó la proyección del documental “Homenaje a don Juan Marichal”.