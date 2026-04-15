¡Inversión país! Con esa filosofía, Banreservas apoya LNB

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La familia del baloncesto celebra por lo alto la llegada de la edición 20 de la Liga Nacional.

La bola ya está en el aire y se siente la emoción en cada uno de los pueblos que tienen equipos.

Antes del primer tiro de tres, la LNB celebró un acto de presentación en la sede central del Banco de Reservas.

“Estamos muy agradecidos de Banreservas. De las 20 ediciones, ya nos han apoyado en 12”, dijo Antonio Mir, presidente de la Liga.

Y agregó: “Este apoyo ha sido relevante para nosotros”.

El piropo de Mir fue respondido por Alieska Díaz, VP Senior de Reservas.

“Lo nuestro es una inversión país. Queremos juventud sana y dedicada a los deportes”, expuso Alieska.

Enfatizaron que todos los apoyos a eventos deportivos cuentan con el aval de Leonardo Aguilera, presidente de la entidad.

Nuevo equipo en Moca

Mir anunció la incorporación de Los Héroes de Moca para el evento que se celebrará del 14 de abril al 27 de mayo.

Agradeció al presidente ejecutivo del banco, doctor Leonardo Aguilera, y aseguró que, con esta alianza, Banreservas y la LNB continúan fortaleciendo un proyecto deportivo que conecta con los fanáticos, promueve el talento de jugadores locales y posiciona el baloncesto dominicano en un escenario de mayor competitividad y proyección internacional.

Para la temporada 2026 el torneo contará con los equipos Metros de Santiago, Leones de Santo Domingo, Titanes del Sur, Reales de La Vega, Cañeros del Este, Indios de San Francisco de Macorís, Marineros de Puerto Plata, Soles del Este y la reciente incorporación de los Héroes de Moca, ampliando el alcance y la competitividad del evento a nivel nacional.

La serie regular del torneo 2026 se extenderá hasta el miércoles 27 de mayo y cada equipo disputará 14 juegos.

Luego seguirán la Fase de Eliminación, con 10 partidos para los seis conjuntos que avancen; las Series Semifinales, al mejor de cinco encuentros, y la Gran Final, al mejor de siete partidos.

La entidad bancaria ha sido un aliado constante del baloncesto nacional, respaldando eventos y programas que fomentan la práctica deportiva en comunidades de toda la geografía nacional.