Isaac Castellanos: El caso del fan de los Dodgers que terminó en tribunales y lo dejó millonario

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Un jurado federal ha ordenado a la ciudad de Los Ángeles pagar más de 11,7 millones de dólares a un hombre que quedó parcialmente ciego a causa de los disparos de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) durante las celebraciones de la Serie Mundial de los Dodgers de 2020.

Isaac Castellanos fue alcanzado y quedó permanentemente ciego de un ojo el 28 de octubre de 2020, cuando dos agentes dispararon lanzagranadas no letales de 37 mm contra la multitud en la que se encontraba, según declaró ante el tribunal. Tenía 22 años en ese momento.

El jurado determinó por unanimidad que los agentes Cody MacArthur y Jesse Pineda actuaron con negligencia, usaron fuerza excesiva y violaron los derechos constitucionales de Castellanos al disparar contra la multitud y causarle la lesión.

El caso de Castellanos no es el primero de este tipo que enfrenta el LAPD, y hay más casos en trámite judicial.

Según un análisis de datos de la Fiscalía Municipal realizado por LAist, la ciudad ya ha pagado más de 19 millones de dólares en indemnizaciones derivadas de las acciones de control de multitudes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) desde principios de 2020. El veredicto a favor de Castellanos es, con diferencia, la mayor suma otorgada desde entonces.

Detalles

Isaac Castellanos, un estudiante de 22 años de Cal State Long Beach en ese entonces, dijo que estaba celebrando la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial cerca del Crypto.com Arena cuando agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dispararon proyectiles no letales contra la multitud.

Sus abogados argumentaron que los agentes usaron los lanzadores de 37 mm con sistema de rastreo desde demasiado lejos, lo que provocó que los proyectiles impactaran a Castellanos en el rostro y lo dejaran ciego permanentemente de un ojo. El LAPD afirmó que estaba respondiendo a grupos violentos que vandalizaban negocios, pero Castellanos y otros dijeron que la reunión era en su mayoría pacífica.