Jacob deGrom es el segundo más rápido en alcanzar los 1900 ponches

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El lanzador derecho de los Rangers, Jacob deGrom, consiguió su ponche número 1900 de su carrera en la primera entrada contra los Cachorros de Chicago el domingo, convirtiéndose en el segundo lanzador que más rápido alcanzó ese hito, tanto en juegos como en entradas.

Seiya Suzuki se ponchó haciendo swing a un slider de 91.3 mph para terminar la entrada, luego de que Moisés Ballesteros hiciera swing y fallara a una recta de 98.1 mph para el segundo out.

"Cada día que puedo ponerme este uniforme, lo agradezco", dijo deGrom, según MLB.com. "De niño, jugar en las Grandes Ligas era solo un sueño, y pensar que podría lograr algo en este deporte seguía siendo solo un sueño. He sido muy afortunado de poder hacer esto. Así que solo intento seguir adelante".

El ponche número 1900 llegó en la aparición número 256 de deGrom, todas como abridor. El miembro del Salón de la Fama, Randy Johnson, alcanzó esa marca en su juego número 252 en 1997.

Johnson ocupa el segundo lugar en la lista de ponches de por vida con 4875. El zurdo tenía 33 años cuando llegó a los 1900; deGrom cumplirá 38 el próximo mes y ha lidiado con numerosas lesiones en los últimos cinco años.

Después de la primera entrada, deGrom tenía 1578⅓ ponches en su carrera. El lanzador zurdo de los Bravos de Atlanta, Chris Sale, alcanzó la marca de 1560⅓ entradas en 2019, según el Elias Sports Bureau.

DeGrom (3-2) terminó con 10 ponches en la victoria de Texas por 3-0 el domingo, permitiendo solo tres hits y ninguna base por bolas en siete entradas.