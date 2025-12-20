Jake Paul sucumbe ante nocaut de Anthony Joshua

Publicado por AP Creado: Actualizado:

MIAMI (AP) — Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto asalto de su pelea de peso pesado el viernes por la noche.

El dos veces campeón de peso pesado demostró por qué es uno de los mejores pegadores del deporte cuando derribó al debilitado Paul dos veces en el quinto asalto.

Al percibir que el YouTuber estaba acabado, Joshua lo conectó con un uppercut de derecha al principio del sexto. El inglés luego derribó a Paul con una combinación a la cabeza.

Aunque Paul (12-2) se puso de pie de nuevo, Joshua (29-4, 26 KOs) finalmente frustró su sueño de dar la sorpresa al derribarlo por cuarta vez con un derechazo a la cabeza. El árbitro Christopher Young contó fuera a Paul al minuto 1:31 del asalto ante un lleno total de 19,600 personas en el Kaseya Center.

“Tomó un poco más de lo esperado, pero la derecha finalmente encontró su objetivo”, dijo Joshua. “Jake Paul lo ha hecho muy bien esta noche. Le voy a dar todo el crédito. Se levantó una y otra vez. Respeto a Jake por intentarlo una y otra vez. Se enfrentó a un verdadero luchador esta noche”.

Paul informó más tarde que tenía la mandíbula rota en dos puntos.

Con la victoria, Joshua ahora puede aspirar a recuperar el título de peso pesado que perdió contra Oleksandr Usyk. Joshua también ha hablado de un combate largamente discutido con su compatriota y excampeón Tyson Fury. Sin embargo, Fury está actualmente retirado tras derrotas consecutivas ante Usyk en 2024.