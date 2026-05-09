Jalen Brunson anota 33 puntos y guía a los Knicks a tomar una ventaja de 3-0 sobre los 76ers

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Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas decisivas al final, para deleite de la afición de los Knicks, liderando a Nueva York a una victoria de 108-94 sobre los Philadelphia 76ers el viernes por la noche, para una ventaja de 3-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

El cuarto partido se jugará el domingo en Filadelfia.

Brunson superó un inicio flojo de 2 de 8 en tiros de campo y terminó con 11 de 22 en 38 minutos para llevar a los Knicks a su sexta victoria consecutiva en postemporada.

"Yo soy Linus. Jalen es mi manta", dijo Mike Brown, entrenador de los Knicks en su primer año. "Me ayuda a relajarme en muchos momentos del partido".

Con las pancartas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgadas en lo alto del pabellón, los llamados Nova Knicks se turnaron para doblegar a los Sixers en el último cuarto, convirtiendo una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito.

Josh Hart anotó 12 puntos y capturó 11 rebotes, y Mikal Bridges añadió 23 puntos, dejando a los Knicks a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

Joel Embiid anotó 18 puntos para los Sixers en su regreso tras perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.