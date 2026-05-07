Jasson Domínguez abandona partido tras chocar contra el muro del jardín izquierdo

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El jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York, Jasson Domínguez, abandonó el partido del jueves contra Texas en camilla tras chocar contra la pared al atrapar un batazo de Brandon Nimmo al inicio de la primera entrada.

Fue trasladado al hospital NewYork-Presbyterian para una resonancia magnética de su hombro izquierdo y se le aplicó el protocolo de conmociones cerebrales de las Grandes Ligas.

Domínguez, quien jugaba en los jardines con los Yankees por segunda vez esta temporada, corrió 25 metros para atrapar el batazo de Nimmo a 163 km/h. Atrapó la pelota a 114 metros del plato cuando su hombro impactó fuertemente contra la pantalla gigante.

Las gafas de sol de Domínguez salieron volando al caer de pecho sobre la valla de advertencia, lo que provocó que el jardinero central Trent Grisham se acercara mientras el mánager Aaron Boone corría para ver cómo se encontraba Domínguez junto con el preparador físico principal Tim Lentych, el preparador físico asistente Jimmy Downam y el director de medicina deportiva y rehabilitación Michael Schuk.

Domínguez se cubrió la cabeza con el guante y se incorporó después de aproximadamente un minuto. Señaló su hombro y estiró el cuello mientras lo examinaban; luego caminó por su propio pie hasta una camilla y se sentó cuando esta se alejó.

Cody Bellinger pasó del jardín derecho al izquierdo, Amed Rosario cambió de la tercera base al jardín derecho y Ryan McMahon entró al juego en la tercera base.