Jeremy Peña podría perderse Día Inaugural en Grandes Ligas por lesión

El campocorto All-Star de los Houston Astros, Jeremy Peña, podría perderse el día de apertura debido al dedo roto que lo dejó fuera del Clásico Mundial de Béisbol.

Peña, quien se fracturó el dedo anular derecho después de fildear un roletazo fuerte para la República Dominicana durante un juego de exhibición previo al WBC el miércoles, será evaluado en dos semanas. Los Astros abren el 26 de marzo en casa contra los Ángeles de Los Ángeles.

“Siento que las últimas 48 horas han sido muy inciertas, pero es lo que hay”, dijo Peña a los reporteros el viernes. “Las lesiones son parte del juego. Ojalá estuviera ahí jugando con los chicos.”

Se espera que Peña continúe con los ejercicios de béisbol durante la próxima semana. El joven de 28 años fue un All-Star por primera vez el año pasado, cuando bateó .304 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .840.

“El objetivo es tratar de estar listo para el día de apertura,” dijo Peña. “No sé cómo va a sanar. No sé cómo será el proceso, pero el objetivo siempre es tratar de unirme al equipo para el día de apertura.”