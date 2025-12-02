Jonathan Basden se corona campeón en Gran Premio Repsol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jonathan Basden revalidó su título de campeón en la máxima categoría del automovilismo nacional tras adjudicarse una de las dos carreras de la Racing Sedan (RS) y finalizar segundo en la restante, cerrando el pasado domingo con broche de oro los Campeonatos Nacionales de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) en el Gran Premio Repsol.

El piloto de Viva, al mando del auto número 133, celebró junto a su equipo el final de una temporada brillante. Giuseppe Rivas se llevó la carrera de cierre del campeonato y compartió podio con Basden al ocupar el segundo lugar en la primera del día. El tercer escalón fue completado por Christian Bonnet y Eric Checo.

En la SDS PRO, José Lora obtuvo su sexto título como piloto profesional al conquistar la división luego de ganar la primera carrera y finalizar segundo en la siguiente.

Los honores fueron divididos con Kenny Guilbe, quien replicó el mismo desempeño. Yorkys Mateo también tuvo una actuación destacada. La división Amateur fue dominada por Claudimil Nivar y Fernando Mojica, quienes se impusieron en ambas carreras. En la primera, el podio lo completaron Elian Mateo y Bryan Herrera.