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Pesaje será hoy en Juan Dolio

Jorge Masvidal; “RD hará historia este viernes en MMA”

El evento, que tiene premio especial de 30 millones de pesos, iniciará a las 7:00 de la noche en el Óvalo de la Feria Ganadera

Desde la izq., Rodolfo Dauhajre, Jorge Masvidal y Alexis McMahon en visita ayer al HOY. Foto-José Francisco.

Desde la izq., Rodolfo Dauhajre, Jorge Masvidal y Alexis McMahon en visita ayer al HOY. Foto-José Francisco.

Primitivo Cadete
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Primitivo Cadete

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El estadounidense Jorge Masvidal, presidente de la promotora Gamebred FC y superestrella de UFC, aseguró que mañana los dominicanos tendrán la oportunidad de disfrutar de la mejor cartelera de artes marciales mixtas (MMA) presentada en República Dominicana.

“Parte de los más respetados y competitivos atletas del mundo en MMA formarán parte de este evento histórico, que incluye la participación de tres dominicanos, como son Elías “La Mole” Santos, Óscar Hierro Sosa y Jonasqui “La Máquina” Sojo”, planteó Masvidal, cuya empresa es responsable de la organización y montaje del evento en sociedad con la promotora dominicana Fighting Force, que dirige Rodolfo Dauhajre.

Masvidal visitó ayer la redacción del periódico HOY, en compañía de Alexis McMahon y Rodolfo Dauhajre.

Este evento contará con la participación de destacadas figuras internacionales, entre ellas Anthony “Lionheart” Smith, Chase Sherman, Guto Inocente, Thiago Santos, Alex Nicholson y Charles Rosa, entre otros.  

Sobre el autor
Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
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