Jorge Masvidal, superestrella MMA, llega RD para evento

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La superestrella de las artes marciales mixtas y primer campeón BMF de la UFC, el estadounidense Jorge Masvidal, llegó al país con su promotora Gamebred FC, en asociación con la promotora dominicana Fighting Force, para el histórico evento del próximo viernes en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo.

La cartelera, con un total de 13 combates profesionales de MMA, reunirá talento internacional de alto nivel, incluyendo reconocidos peleadores que han formado parte de la UFC como Anthony “Lionheart” Smith, Chase Sherman, Guto Inocente, Thiago Santos, Charles Rosa y Alex Nicholson, entre otros.

La cartelera marcará un hito para las artes marciales mixtas en la República Dominicana, consolidando al país como un nuevo destino para espectáculos deportivos de clase mundial. La velada también contará con una destacada participación de atletas dominicanos, quienes tendrán la oportunidad de medirse ante oponentes internacionales en una plataforma global.

Como parte de la cartelera, se desarrollará un torneo especial con un premio de 500 mil dólares, unos 30 millones de pesos, donde tres peleadores dominicanos competirán por este importante incentivo económico, elevando más el nivel competitivo y el interés del público local.

Gamebred FC, liderado por Jorge Masvidal, continúa expandiendo su presencia internacional con eventos innovadores, mientras que Fighting Force reafirma su compromiso con el desarrollo y proyección de las MMA en la República Dominicana.